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Прост оценил мини-сериал о Сенне

Четырехкратный чемпион мира не в восторге от ленты о своем заклятом сопернике.
Сегодня, 13:59
Ален Прост / Getty Images
Ален Прост / Getty Images

69-летний француз поделился мыслями о сериале от Netflix. Ален Прост раскритиковал шестисерийную драму о трехкратном чемпионе мира Айртона Сенну, сообщает RMC Motori.

"Уверен, что Айртону не понравилось бы, в частности, из-за нехватки чуткости. Это прекрасная история, поэтому рассказывать вымышленные вещи нельзя.

Если же нужно сделать коммерческий продукт, то использовать для этого имя Сенны ненормально. Мне такое не нравится, я не воспринимаю такого", – заявил Прост.

Стриминг выпустил сериал Сенна в ноябре. Бюджет драмы составил 170 млн долларов, а главную роль исполнил бразилец Габриэль Леоне. Оценка мини-сериала на IMDb составила 8.2 балла.

К слову, ранее Вильнев вернулся в Уильямс в качестве посла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айртон Сенна Ален Прост Netflix

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