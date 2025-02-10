Эксцентричный чемпион Формулы-1 стал послом легендарной конюшни

Обладатель титула 1997 года будет исполнять представительские функции в грядущем сезоне.

Жак Вильнев возобновил сотрудничество с Уильямс. В сезоне-2025 канадец будет послом команды, сообщает официальный сайт конюшни.

"Эта команда стала важной частью моей наполненной приятными воспоминаниями жизни. Я в восторге, что снова стал частью семьи и могу помочь прославить наследие команды, одновременно поддерживая ее будущее", – заявил Вильнев.

Канадский пилот защищал цвета Уильямс в 1996-1998 гг. Во втором сезоне с британской конюшней он завоевал титул. Позже Вильнев выступал за БАР, Рено и Заубер.

Кстати, ранее Штайнер нашел позитив в соперничестве Хэмилтона с Леклером.

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