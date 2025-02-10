Звезда Drive to Survive нашел позитив в конкуренции Хэмилтона и Леклера

Гюнтер Штайнер поделился соображениями о конкуренции Льюиса Хэмилтона с Шарлем Леклером. Они впервые вместе начнут сезон Формулы-1.

"Если ты пилот столь высокого уровня, то и напарником захочешь видеть как можно более сильного пилота. Это будет дополнительным стимулом, мотивацией к движению вперед. Шарль Леклер может немало перенять у Хэмилтона, в том числе гоночные навыки.

Но и Льюис может многому научиться у Шарля, потому что он неплох с точки зрения темпа на одном круге. Когда получаешь данные телеметрии более быстрого напарника, ты сам можешь стать быстрее. Это помогает тебе. Но если ваш партнер медленный, то и настройки машины будут другими. Все просто – быстрый напарник делает тебя быстрее", – приводит слова Штайнера GPBlog.

Хэмилтон присоединился к Скудерии в этом году. Британец подписал с итальянской конюшней многолетний контракт. Ранее он выступал за Макларен и Мерседес.

Напомним, ранее юниор Ред Булл Линдблад получил суперлицензию в 17 лет.

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