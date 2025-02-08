iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Очередной вундеркинд Ред Булл получил суперлицензию

Перспективный гонщик завоевал достаточное количество рейтинговых баллов.
Сегодня, 15:59
Арвид Линдблад / Getty Images
Арвид Линдблад / Getty Images

17-летний Арвид Линдблад досрочно стал чемпионом региональной Формулы Океании. Выигранный титул позволил юниору Ред Булл получить суперлицензию, сообщает GPblog.

Британец индийско-шведского происхождения финишировал вторым на Гран-при Новой Зеландии. Этого оказалось достаточно, чтобы стать чемпионом за два этапа до конца сезона. Теперь Линдблад может стать пилотом Формулы-1, если одна из команд заинтересуется им.

В 2021 году британский гонщик попал в систему Ред Булл. В сезоне-2025 Линдблад выступит в Формуле-2 за Кампос. Тем временем в пелотоне F1 будут соревноваться три бывших чемпиона Формулы Океании – Лэнс Стролл, Ландо Норрис и Лиам Лоусон.

К слову, стриминг Netflix сразится за трансляции Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
Хорнер раскрыл цели Лоусона на дебютный сезон в Ред Булл Хорнер раскрыл цели Лоусона на дебютный сезон в Ред Булл
Предложений не дождался: Сайнс-старший раскрыл желаемые карьерные варианты сына Предложений не дождался: Сайнс-старший раскрыл желаемые карьерные варианты сына
Эксцентричный функционер разнес Ред Булл за выбор напарника Ферстаппена Эксцентричный функционер разнес Ред Булл за выбор напарника Ферстаппена
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Украина18:56
Экс-игрок Динамо получил тренерскую лицензию
Европа18:38
Боруссия Дортмунд потерпела поражение в первом матче под руководством Нико Ковача
Бокс18:11
Диллиану Уайту готовят бой с Джо Джойсом
Европа18:05
Новый Габриэль Жезус: Шахтер анонсировал подписание форварда
Европа17:35
Антони во втором матче подряд признали лучшим
Европа17:29
Милан продлит контракт с ключевым полузащитником
Европа17:00
Миколенко пропустит матч Кубка Англии: известна причина
Европа16:58
Ювентус собирается выкупить арендованного у ПСЖ забивного форварда
Теннис16:38
Чемпионка US Open-2019 отложила возвращение на корт из-за неспортивных проблем
Европа16:23
Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK