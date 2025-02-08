Очередной вундеркинд Ред Булл получил суперлицензию

17-летний Арвид Линдблад досрочно стал чемпионом региональной Формулы Океании. Выигранный титул позволил юниору Ред Булл получить суперлицензию, сообщает GPblog.

Британец индийско-шведского происхождения финишировал вторым на Гран-при Новой Зеландии. Этого оказалось достаточно, чтобы стать чемпионом за два этапа до конца сезона. Теперь Линдблад может стать пилотом Формулы-1, если одна из команд заинтересуется им.

В 2021 году британский гонщик попал в систему Ред Булл. В сезоне-2025 Линдблад выступит в Формуле-2 за Кампос. Тем временем в пелотоне F1 будут соревноваться три бывших чемпиона Формулы Океании – Лэнс Стролл, Ландо Норрис и Лиам Лоусон.

К слову, стриминг Netflix сразится за трансляции Формулы-1.

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