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Автоспорт

Одна из крупнейших стриминговых платформ хочет забрать себе трансляции Формулы-1

Пока Netflix намерен договориться о трансляциях в США.
Сегодня, 18:22
Getty Images
Getty Images

Netflix намерен побороться за трансляции Формулы-1, пишет F1i.

Пока платформа намерена получить контракт на трансляции серии в США. На текущий момент контракт имеет ESPN, однако он заканчивается уже в следующем году.

Как пишет издание, ESPN выплачивает Формуле-1 около 90 млн евро в год, Netflix же ради контракта готов существенно увеличить эту сумму.

Руководство платформы уже давно следит за серией, в сервиче большой популярностью пользуется сериал Drive to Survive. Именно потому Netflix намерен расширить свою аудиторию за счет прямых трансляций гонок.

Ранее также новичок Мерседес рассказал о своем кумире.

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