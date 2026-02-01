iSport.ua
Футбол

Интер уверенно обыграл Кремонезе

"Нерадзурри" одержали очередную победу.
Сегодня, 20:57       Автор: Антон Федорцив
Интер / Getty Images
Начали команды осторожно. Как следствие, первая возможность забить возникла после стартовой четверти часа. Димарко перехватил мяч и отдал на Мартинеса, а тот пробил рядом со штангой из-за пределов штрафной.

Этот момент оказался репетицией. Уже в следующей атаке Интер усилиями того же дуэта забил. Правда, со стандарта – Димарко подал угловой во вратарскую, а одинокий Мартинес головой отправил мяч в сетку.

"Нерадзурри" продолжили атаковать. Вскоре команда Кристиана Киву удвоила преимущество. Это Зелински получил мяч в полукруге штрафной, подработал сферу и отправил в правый угол ворот по неудобной траекторией.

"Тигры" были близки к тому, чтобы размочить счет дважды – на исходе первого и второго таймов. В первом случае Зоммер парировал дальний удар Бонаццоли, а во втором Дзербин с отскока поразил каркас ворот.

В конце концов, Интер удержал победный счет и укрепил лидерство в Серии A. "Нерадзурри" имеют в активе 55 очков. Кремонезе остался на 16-й строчке (23 пункта).

Статистика матча Кремонезе – Интер 23-го тура чемпионата Италии

Кремонезе – Интер – 0:2
Голы: Мартинес, 16, Зелински, 31

Ожидаемые голы (xG): 0.60 - 1.34
Владение мячом: 31 % - 69 %
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 1 - 6
Фолы: 19 - 14

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кремонезе Серия А Интер Милан

