Интер уверенно обыграл Кремонезе

Начали команды осторожно. Как следствие, первая возможность забить возникла после стартовой четверти часа. Димарко перехватил мяч и отдал на Мартинеса, а тот пробил рядом со штангой из-за пределов штрафной.

Этот момент оказался репетицией. Уже в следующей атаке Интер усилиями того же дуэта забил. Правда, со стандарта – Димарко подал угловой во вратарскую, а одинокий Мартинес головой отправил мяч в сетку.

"Нерадзурри" продолжили атаковать. Вскоре команда Кристиана Киву удвоила преимущество. Это Зелински получил мяч в полукруге штрафной, подработал сферу и отправил в правый угол ворот по неудобной траекторией.

"Тигры" были близки к тому, чтобы размочить счет дважды – на исходе первого и второго таймов. В первом случае Зоммер парировал дальний удар Бонаццоли, а во втором Дзербин с отскока поразил каркас ворот.

В конце концов, Интер удержал победный счет и укрепил лидерство в Серии A. "Нерадзурри" имеют в активе 55 очков. Кремонезе остался на 16-й строчке (23 пункта).

Статистика матча Кремонезе – Интер 23-го тура чемпионата Италии

Кремонезе – Интер – 0:2

Голы: Мартинес, 16, Зелински, 31

Ожидаемые голы (xG): 0.60 - 1.34

Владение мячом: 31 % - 69 %

Удары: 9 - 15

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 1 - 6

Фолы: 19 - 14

