Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А

Испанский полузащитник отправляется в Рому.
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Брайан Сарагоса / Getty Images
Брайан Сарагоса / Getty Images

Брайан Сарагоса на правах аренды отправится в Рому.

Римляне договорились с мюнхенской командой о аренде полузащитника с опцией выкупа при выполнении определённых условий игрока в итальянской команде.

Отметим, что бывшая команда Сарагоса, Сельта, получит компенсацию за досрочное прекращение аренды 24-летнего испанца.

В этом сезоне Брайан забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах чемпионата Испании.

К слову, Арсенал интересуется итальянским хавбеком Ньюкасла.

