Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А
Брайан Сарагоса на правах аренды отправится в Рому.
Римляне договорились с мюнхенской командой о аренде полузащитника с опцией выкупа при выполнении определённых условий игрока в итальянской команде.
Отметим, что бывшая команда Сарагоса, Сельта, получит компенсацию за досрочное прекращение аренды 24-летнего испанца.
🚨🟡🔴 AS Roma agree verbal deal to sign Bryan Zaragoza, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
After agreement with the player reported on Saturday, deal now also in place with FC Bayern.
Celta Vigo receive a fee for breaking loan, Bayern agree on loan with buy option clause that could become mandatory. pic.twitter.com/YgRS9QSfN9
В этом сезоне Брайан забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах чемпионата Испании.
К слову, Арсенал интересуется итальянским хавбеком Ньюкасла.
