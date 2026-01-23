Рома без Довбика легко разобралась со Штутгартом

В четверг, 22 января, Рома принимала Штутгарт в рамках седьмого тура Лиги Европы. Артем Довбик пропустил матч из-за повреждения.

В первом тайме команда по большей части боролись за контроль над ходом матча. Потому опасных атак с обеих сторон было немного, хотя парой моментов команды все же разменялись.

На 40-й минуте Пизилли открыл счет классным голом от перекладины, и на перерыв команды ушли при минимальном преимущстве римлян.

Во втором тайме Штутгарт действовал куда более агрессивно, однако Рома уверенно сдерживала натиск соперника, лишь иногда пропуская атаки. Немецкий клуб имел пару неплохих моментов спасти матч, но в итоге сам пропустил в компенсированное время.

Римляне нашли момент для контратаки и на 90+3 минуте Дибала установил окончательный счет матча. Перед последним туром Рома занимает шестую строчку с 15-ю очками в активе.

Рома - Штутгарт 2:0

Голы: Пизилли, 40, Дибала, 90+3

