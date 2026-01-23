iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома без Довбика легко разобралась со Штутгартом

Римляне провели уверенный поединок.
Сегодня, 00:07       Автор: Андрей Безуглый
Рома - Штутгарт / Getty Images
Рома - Штутгарт / Getty Images

В четверг, 22 января, Рома принимала Штутгарт в рамках седьмого тура Лиги Европы. Артем Довбик пропустил матч из-за повреждения.

В первом тайме команда по большей части боролись за контроль над ходом матча. Потому опасных атак с обеих сторон было немного, хотя парой моментов команды все же разменялись.

На 40-й минуте Пизилли открыл счет классным голом от перекладины, и на перерыв команды ушли при минимальном преимущстве римлян.

Во втором тайме Штутгарт действовал куда более агрессивно, однако Рома уверенно сдерживала натиск соперника, лишь иногда пропуская атаки. Немецкий клуб имел пару неплохих моментов спасти матч, но в итоге сам пропустил в компенсированное время.

Римляне нашли момент для контратаки и на 90+3 минуте Дибала установил окончательный счет матча. Перед последним туром Рома занимает шестую строчку с 15-ю очками в активе.

Рома - Штутгарт 2:0
Голы: Пизилли, 40, Дибала, 90+3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома штутгарт

Статьи по теме

Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско
Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб
Рома разорвала контракт со своим игроком Рома разорвала контракт со своим игроком
Рома с голом новичка легко обыграла Торино Рома с голом новичка легко обыграла Торино

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: возвращение Лиги Европы, Фенербахче сыграет с Астон Виллой, Рома против Штутгарта
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Тоттенхэм подписал талантливого вингбека
Европа00:07
Рома без Довбика легко разобралась со Штутгартом
Вчера, 23:29
Украина23:29
Экс-тренер Динамо избил сантехника
Европа23:13
Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника
Европа22:55
Лидер Челси хочет покинуть команду
Биатлон22:36
Мандзин вошёл в топ-15 короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
Другие22:22
Эпицентр-Подоляны проиграл в первом матче Кубка вызова
Бокс19:58
Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с временным чемпионом WBC
Европа19:35
Манчестер Юнайтед распрощается с основным полузащитником по завершении сезона
Биатлон19:05
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK