Мерседес выбрал третьего пилота на сезон-2026

Команда положилась на старого знакомого.
Сегодня, 15:28       Автор: Антон Федорцив
Фредерик Вести / Getty Images
Фредерик Вести / Getty Images

Конюшня Мерседес назвала третьего гонщика в грядущем сезоне. Роль досталась Фредерику Вести, сообщает официальный X команды.

Датчанин начал сотрудничество с Мерседес в 2023 году. Сначала Вести был тестпилотом британско-германской конюшни. А в предыдущие два сезона пилот стал резервистом команды.

Вести в этом году также будут выступать в гонках на выносливость IMSA. Там датский гонщик будет защищать цвета Кадиллак. В прошлом году он провел в чемпионате 6 гонок, в которых одержал 2 победы.

К слову, экс-пилот Мартин Брандл спрогнозировал чемпиона мира по итогам нового сезона.

