Мерседес останется поставщиком техники для Формулы-1 в 2026 году

Мерседес подтвердил, что продолжит поставлять технику для Формулы-1.

Отметим, что ранее поставщиками машин безопасности и медицинских машин помимо Мерседес был и Астон Мартин, однако из-за разногласий при продлении контракта Формула-1 не смогла договориться с английским производителем.

Добавим, что Астон Мартин поставлял машины для каждого Гран-при с сезона 2021.

Теперь поставлять машины будет только Мерседес: немецкая компания подписала контракт с Формулой о сотрудничестве на предстоящий сезон 2026.

Также Астон Мартин катастрофически провалился на тестах в Барселоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!