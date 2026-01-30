iSport.ua
Русский Українська
Флик назвал цели Барселоны на сезон

Наставник каталонской команды замахнулся на все трофеи с командой.
Сегодня, 17:16
Ханси Флик / Getty Images
Главный тренер Барселоны Ханси Флик поделился целями на сезон на пресс-конференции перед предстоящей игрой против Эльче.

Немецкий специалист заявил, что команда хочет выиграть все трофеи, как бы сложно это ни было.

Цель - выиграть все трофеи, но это непросто. Можно мечтать, но нужно усердно работать и совершенствоваться. Важно сосредоточиться на следующем матче. Мы играем каждые три-четыре дня.

Также Флик упомянул о шансах команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

"Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Это мечта и для болельщиков, и для нас. Мы знаем, что это нелегко, но работаем над тем, чтобы этого добиться", - цитируют слова Ханси Diario Sport.

Добавим, что в пятницу, 30 января, прошла жеребьёвка Лиги чемпионов.

