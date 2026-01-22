iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско

Уйдет ли игрок зависит от руководства Аш-Шабаб.
Сегодня, 11:28       Автор: Валентина Чорноштан
Янник Карраско / Getty Images
Янник Карраско / Getty Images

Янник Карраско, который сейчас выступает за команду из Саудовской Аравии, может вернуться в Европу.

За вингером следят два клуба из Серии А. Если Наполи внимательно отслеживает ситуацию вокруг бельгийца, Рома уже сделала официальный запрос, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, римляне хотят подписать Карраско в рамках аренды до конца этого года.

Однако трансфер зависит от текущей команды 32-летнего игрока. Аль-Шабаб пока не заинтересован в продаже вингера в этом январе.

К слову, английская команда вЛиге чемпионов впервые в истории выиграла семь матчей подряд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Янник Феррейра Карраско ФК Наполи

Статьи по теме

Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб
Рома разорвала контракт со своим игроком Рома разорвала контракт со своим игроком
Рома с голом новичка легко обыграла Торино Рома с голом новичка легко обыграла Торино
Рома прекратила сотрудничество с игроком, ранее пережившим остановку сердца на поле Рома прекратила сотрудничество с игроком, ранее пережившим остановку сердца на поле

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: возвращение Лиги Европы, Фенербахче сыграет с Астон Виллой, Рома против Штутгарта
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Биатлон15:00
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
Биатлон14:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
Бокс14:42
СЕО iVisit Boxing о шансах увидеть на ринге Усика и Уайлдера
НХЛ14:25
Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах НХЛ
Формула 114:04
Стелла - о "правилах папайи" в новом сезоне: Обнаружили несколько возможностей
ММА13:44
PFL прекратил сотрудничество с бывшим соперником Джошуа
Европа13:21
Жирона подписала очередного украинца
Европа12:51
Агент Винисиуса о переговорах с Реалом о продлении контракта
Олимпийские игры12:20
Мазурчук - о целе на Олимпиаду-2026: Показать максимально хороший результат
Теннис11:48
Ястремская проиграла на старте парного Australian Open-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK