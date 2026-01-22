Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско

Уйдет ли игрок зависит от руководства Аш-Шабаб.

Янник Карраско, который сейчас выступает за команду из Саудовской Аравии, может вернуться в Европу.

За вингером следят два клуба из Серии А. Если Наполи внимательно отслеживает ситуацию вокруг бельгийца, Рома уже сделала официальный запрос, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, римляне хотят подписать Карраско в рамках аренды до конца этого года.

Однако трансфер зависит от текущей команды 32-летнего игрока. Аль-Шабаб пока не заинтересован в продаже вингера в этом январе.

К слову, английская команда вЛиге чемпионов впервые в истории выиграла семь матчей подряд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!