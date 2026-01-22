Арсенал впечатляет результатами в ЛЧ. Сможет ли команда продолжить победную серию?

Впервые в истории выиграл семь матчей подряд.

Накануне прошёл матч Лиги чемпионов, в котором Арсенал обыграл Интер. Для "канониров" эта победа стала седьмой подряд в семи турах турнира.

По информации Squawka, Арсенал впервые в своей истории выиграл семь встреч подряд.

Подопечные Микеля Артеты смогли победить Интер, Атлетик Бильбао (2:0), Олимпиакос, за который играет Роман Яремчук (2:0), мадридский Атлетико (4:0), чешскую Славию, которая сыграла против Барселоны в 7-м туре ЛЧ (3:0), Баварию (3:1) и Брюгге (3:0).

На данный момент Арсенал имеет 21 очко и возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов.

К слову, неприятные новости для Эвертона, звёздный арендованный игрок пропустит продолжительный срок из-за травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!