Дженоа взял из Ромы конкурента для Малиновского

Итальянский Дженоа оформил очередной трансфер. Середняк Серии A подписала полузащитника Томмазо Бальданци, сообщает официальный сайт клуба.

"Волки" отдали хавбека на правах аренды. "Грифоны" будут иметь опцию выкупа Бальданци за 10 млн евро. В новой команде он будет выступать под 8-м номером.

В нынешнем сезоне Бальданци провел 10 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 1 мяч. В случае полноценного перехода хавбек подпишет 4-летний контракт с Дженоа. Ранее молодой полузащитник выступал за родной Эмполи.

Тем временем итальянский Наполи отдал второго нападающего в течение дня.

