iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дженоа взял из Ромы конкурента для Малиновского

"Грифоны" усилили среднюю линию.
Сегодня, 00:55       Автор: Антон Федорцив
Томмазо Бальданци / Getty Images
Томмазо Бальданци / Getty Images

Итальянский Дженоа оформил очередной трансфер. Середняк Серии A подписала полузащитника Томмазо Бальданци, сообщает официальный сайт клуба.

"Волки" отдали хавбека на правах аренды. "Грифоны" будут иметь опцию выкупа Бальданци за 10 млн евро. В новой команде он будет выступать под 8-м номером.

В нынешнем сезоне Бальданци провел 10 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 1 мяч. В случае полноценного перехода хавбек подпишет 4-летний контракт с Дженоа. Ранее молодой полузащитник выступал за родной Эмполи.

Тем временем итальянский Наполи отдал второго нападающего в течение дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома дженоа Томмазо Бальданци

Статьи по теме

Рома без Довбика легко разобралась со Штутгартом Рома без Довбика легко разобралась со Штутгартом
Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско
Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб
Рома разорвала контракт со своим игроком Рома разорвала контракт со своим игроком

Видео

Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship
Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Забарный против Осера и товарищеские матчи клубов УПЛ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Дженоа взял из Ромы конкурента для Малиновского
Формула 100:16
Хэмилтон будет работать с инженером последнего чемпиона Феррари
Вчера, 23:54
Европа23:54
Интер одержал волевую победу над Пизой
Европа23:00
ПСЖ Забарного минимально одолел Осер
Европа22:44
Наполи попрощался со вторым за день нападающим
ММА21:57
Боец UFC потерял сознание на церемонии взвешивания
Европа21:28
Зубков голом принес Трабзонспору победу над Касымпашей
Биатлон20:53
Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место
Европа19:59
Ноттингем оформил переход форварда Наполи
Европа19:27
Интер готов вернуть в Серию A вратаря сборной Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK