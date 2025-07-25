iSport.ua
Русский Українська

"Они должны британской публике": Льюис призвал Фьюри и Джошуа сойтись в ринге

Легендарный боксер оценил вероятность поединка двух экс-чемпионов.
Сегодня, 14:08       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис поделился мнением о возможном бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам британца, его соотечественники просто обязаны устроить этот долгожданный поединок.

Читай также: Леннокс Льюис рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком

"Все зависит от того, что хочет доказать Джошуа. Если он хочет доказать, что все еще чего-то стоит, ему нужно вернуться и боксировать с кем-то, кто еще не потерялся.

Было бы просто ужасно, если бы они никогда не встретились. Думаю, все хотели бы увидеть бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. Я считаю, что это хороший поединок для обоих парней. Нам нужно увидеть этот бой. Думаю, что они должны это британской публике", - приводит слова Льюиса The Ring.

Ранее Фьюри назвал боксеров, с которыми не будет проводить бои.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Леннокс Льюис

Статьи по теме

"Он все равно это сделает": Отец Фьюри выразил уверенность в его возвращении в ринг "Он все равно это сделает": Отец Фьюри выразил уверенность в его возвращении в ринг
"Это не игра, это опасно": Промоутер отреагировал на намерения устроить Полу бой с Джошуа "Это не игра, это опасно": Промоутер отреагировал на намерения устроить Полу бой с Джошуа
"Я победил его дважды": Фьюри странно отреагировал на успех Усика в бою с Дюбуа "Я победил его дважды": Фьюри странно отреагировал на успех Усика в бою с Дюбуа
Усик намекнул на трилогию с Фьюри Усик намекнул на трилогию с Фьюри

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер сыграет с Бешикташем, матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Бокс16:08
"Он все равно это сделает": Отец Фьюри выразил уверенность в его возвращении в ринг
Европа15:33
"Посмотрим, какую схему выберет тренер": Новичок Ромы высказался о конкуренции с Довбиком
Европа14:58
Ярмолюк принял участие в презентации новой гостевой формы Брентфорда
Формула 114:50
Гран-при Бельгии: Макларены и Ферстаппен возглавили зачет первой практики
Формула 114:25
Цунода заявил, что продолжит использовать старый болид
Бокс14:08
"Они должны британской публике": Льюис призвал Фьюри и Джошуа сойтись в ринге
Формула 113:55
Ферстаппен проведет вторую гонку подряд без своего гоночного инженера
Лига Европы13:31
"Нужен лучший счет": Туран проанализировал игру Шахтера в победном матче с Бешикташем
Европа13:15
Манчестер Сити активирует опцию выкупа своего воспитанника
Европа12:52
Рома окончательно согласовала трансфер бразильского защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK