"Они должны британской публике": Льюис призвал Фьюри и Джошуа сойтись в ринге

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис поделился мнением о возможном бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам британца, его соотечественники просто обязаны устроить этот долгожданный поединок.

Читай также: Леннокс Льюис рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком

"Все зависит от того, что хочет доказать Джошуа. Если он хочет доказать, что все еще чего-то стоит, ему нужно вернуться и боксировать с кем-то, кто еще не потерялся.

Было бы просто ужасно, если бы они никогда не встретились. Думаю, все хотели бы увидеть бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. Я считаю, что это хороший поединок для обоих парней. Нам нужно увидеть этот бой. Думаю, что они должны это британской публике", - приводит слова Льюиса The Ring.

Ранее Фьюри назвал боксеров, с которыми не будет проводить бои.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!