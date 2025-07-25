"Они должны британской публике": Льюис призвал Фьюри и Джошуа сойтись в ринге
Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис поделился мнением о возможном бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
По словам британца, его соотечественники просто обязаны устроить этот долгожданный поединок.
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"Все зависит от того, что хочет доказать Джошуа. Если он хочет доказать, что все еще чего-то стоит, ему нужно вернуться и боксировать с кем-то, кто еще не потерялся.
Было бы просто ужасно, если бы они никогда не встретились. Думаю, все хотели бы увидеть бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. Я считаю, что это хороший поединок для обоих парней. Нам нужно увидеть этот бой. Думаю, что они должны это британской публике", - приводит слова Льюиса The Ring.
Ранее Фьюри назвал боксеров, с которыми не будет проводить бои.
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