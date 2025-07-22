Фьюри назвал боксеров, с которыми не будет проводить бои

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) заявил, что не согласится на бой с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) и временным чемпионом WBC Агитом Кабаэлом (26-0, 18 КО).

По словам британца, они для него, как братья.

"Они мои братья, оба замечательных парня, и они оба будущих чемпиона мира в супертяжелом весе. Агит Кабайел и Джозеф Паркер...

Паркер уже был чемпионом раньше, поэтому знает, о чем идет речь. Я желаю им всего наилучшего, и я не буду биться ни с одним из них ни за какие деньги, потому что есть вещи, которые этого не стоят", - цитирует Тайсона All Out Fighting.

Напомним, что Фьюри назвал единственного бойца, который может победить Усика.

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