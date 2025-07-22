iSport.ua
Русский Українська

"Меня надули": Фьюри назвал единственного бойца, который может победить Усика

Тайсон оценил победу украинца над Дюбуа.
Сегодня, 12:40       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу Александра Усика.

Британец считает, что только он сможет победить украинца, учитывая его разгромный триумф в реванше с Даниэлем Дюбуа.

Читай также: "Стоит ли это моего здоровья?": Фьюри высказался о возможном возвращении

"Я посмотрел реванш с Дюбуа и проанализировал эту ситуацию. Энтони Джошуа боксировал с Даниэлем и был раскатан, падал пять раз и распластался. Дюбуа шел на хорошей серии - три больших нокаута подряд: Джошуа, Хргович и Миллер. Он вышел на ринг, но Усик полностью его расписал и просто добил. Это было достаточно бессмысленно.

Единственный человек, способный побить этого засранца - это я, но меня надули. Я не совсем понимаю, что происходит, но "Цыганский король" победит в любой день. Я все еще топовый зверюга. Я побил его дважды и сделаю это снова. Три раза. "Уэмбли", мы идем к вам. Поднимайтесь", - приводит слова Тайсона Seconds Out.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне.

Напомним, что Чисора назвал причину, почему Дюбуа проиграл Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Фьюри назвал боксеров, с которыми не будет проводить бои Фьюри назвал боксеров, с которыми не будет проводить бои
"Не стало для меня определяющим": Костюк – о том, как была первой ракеткой Украины "Не стало для меня определяющим": Костюк – о том, как была первой ракеткой Украины
Юный талант Реала пропустит старт сезона из-за рецидива травмы Юный талант Реала пропустит старт сезона из-за рецидива травмы
"Он не хочет биться": Беллью раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком "Он не хочет биться": Беллью раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Динамо в квалификации Лиги чемпионов, плей-офф женского Евро
просмотров

Последние новости

Бокс14:48
Фьюри назвал боксеров, с которыми не будет проводить бои
Теннис14:18
"Не стало для меня определяющим": Костюк – о том, как была первой ракеткой Украины
Европа14:14
Юный талант Реала пропустит старт сезона из-за рецидива травмы
Бокс13:55
"Он не хочет биться": Беллью раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
Бокс13:32
"Нас посадят за убийство": Менеджер Усика отреагировал на разговоры о бое с блогером Полом
Бокс13:30
Промоутер оценил шансы на трилогию Усик - Фьюри в 2026 году
Теннис12:59
Костюк сыграет с Радукану на старте турнира в Вашингтоне
Европа12:55
Барселона готовит новый контракт для своего ключевого защитника
Бокс12:40
"Меня надули": Фьюри назвал единственного бойца, который может победить Усика
Европа12:14
"Продать сложно": в Англии объяснили, почему Зинченко может остаться в Арсенале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK