"Меня надули": Фьюри назвал единственного бойца, который может победить Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу Александра Усика.

Британец считает, что только он сможет победить украинца, учитывая его разгромный триумф в реванше с Даниэлем Дюбуа.

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"Я посмотрел реванш с Дюбуа и проанализировал эту ситуацию. Энтони Джошуа боксировал с Даниэлем и был раскатан, падал пять раз и распластался. Дюбуа шел на хорошей серии - три больших нокаута подряд: Джошуа, Хргович и Миллер. Он вышел на ринг, но Усик полностью его расписал и просто добил. Это было достаточно бессмысленно.

Единственный человек, способный побить этого засранца - это я, но меня надули. Я не совсем понимаю, что происходит, но "Цыганский король" победит в любой день. Я все еще топовый зверюга. Я побил его дважды и сделаю это снова. Три раза. "Уэмбли", мы идем к вам. Поднимайтесь", - приводит слова Тайсона Seconds Out.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне.

Напомним, что Чисора назвал причину, почему Дюбуа проиграл Усику.

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