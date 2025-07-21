"Стоит ли это моего здоровья?": Фьюри высказался о возможном возвращении

Тайсон рассказал, каким не хочет быть в старости.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) поделился мыслями о своем возможном возвращении.

Британец призвал фанатов следить за его решением.

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"В конце концов, давать фанатам то, чего они хотят – это хорошо. Но стоит ли это моего здоровья?

Я бываю на событиях, вижу старых чемпионов и некоторые из них теряются даже в туалете. Я не хочу быть таким.

Просто следите. Скоро все узнаете", - приводит слова Тайсона Ring Magazine.

Напомним, что Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после поражений от Усика, однако недавно выразил готовность к трилогии с украинцем.

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