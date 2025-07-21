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Фьюри спрогнозировал нокаут в бою Джейк Пол - Джошуа

Тайсон рассказал, как пройдет поединок боксера и блогера.
Сегодня, 16:05       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) поделился мыслями о возможном бое бывшего чемпиона Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) против видеоблогера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

По словам "Цыганского короля", блогер победит Джошуа.

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"Я думаю, Джейк Пол его нокаутирует. Просто считаю, что Джейк нокаутирует Джошуа. Он на подъеме.

Мне нравится его новый вид в хевивейте — немного пухлый, объемный, но двигающийся в правильном направлении. И он только что справился с возрастным Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Да, тот был средневесом, но все равно.

Мне нравится, как Джейк Пол вызывает всех – от полулегкого веса до хевивейта. Он же вызвал и Джервонту Дэвиса и Джошуа. Это безумие. Такое впечатление, что он бросает вызов по шкале Рихтера", - приводит слова Тайсона Ring Magazine.

Ранее промоутер отреагировал на намерения устроить Полу бой с Джошуа.

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Фьюри спрогнозировал нокаут в бою Джейк Пол - Джошуа
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