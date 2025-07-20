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"Это не игра, это опасно": Промоутер отреагировал на намерения устроить Полу бой с Джошуа

Представитель экс-чемпиона готов организовать поединок, но предостерег блогера.
Сегодня, 22:18       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал информацию о возможном бое против боксирующего блогера Джейка Пола.

Представитель британского боксера отметил, что не исключает такой вероятности организации поединка, но предупредил шоумена о возможных последствиях.

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"Мне кажется, что все идет к тому, что будет бой Энтони Джошуа - Джейк Пол. Если Джейк серьезно настроен и он действительно хочет этого поединка, то хорошо. Пол утверждает, что у Джошуа слабый подбородок и он его нокаутирует. Если Джейк готов ответить за свои слова, то этот бой состоится, хоть мне и сложно в это поверить.

Я уже связался с менеджером Пола, мы поговорим на следующей неделе. Если они действительно этого хотят, мы организуем бой. Этот поединок даст самые большие цифры. Забудьте о Канело - Кроуфорд, это даже рядом не стоит.

Но, пожалуйста, нужно быть осторожным с желаниями. Это не игра, не видео на ютубе, не цифры, не алгоритмы. Это физически опасно. Если ты действительно этого хочешь, хорошо, но будь осторожен. И мы это сделаем.

Никогда бы не поверил, что мои слова воспримут серьезно, что мы могли бы согласиться на бой с Полом. Но я не хочу спорить, а просто скажу Джейку, что это очень опасно. Если ты настроен серьезно, просто пойми, какие последствия будет иметь такой поединок", - сказал Хирн в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, ранее Джейк Пол заверил, что подерется с Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Джейк Пол

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