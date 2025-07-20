"Хочу его нокаутировать": Пол заверил, что подерется с Джошуа
Боксирующий блогер Джейк Пол высказался о возможности боя против бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Шоумен выразил уверенность, что его поединок с британским боксером точно состоится.
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"Да, сто процентов. Именно это произойдет. Мы сделаем немыслимое и создадим один из самых больших боев в истории бокса. В этом-то и суть.
Это даже не вопрос реальности или нереальности - это просто произойдет. Пристегните пояса безопасности или как там еще. Я хочу его нокаутировать и войти в историю бокса навсегда", - сказал Пол в комментарии DAZN Boxing.
Ранее промоутер Джошуа ответил на вызов Пола.
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