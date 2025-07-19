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"Пол согласился на бой": Джошуа собираются свести в ринге с блогером

Турки Аль аш-Шейх готов взяться за организацию поединка экс-чемпиона с ютубером.
Сегодня, 19:11       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намерен устроить бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

По его словам, шоумен согласен на поединок и теперь этот вопрос нужно обсудить с британским боксером.

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"Я не против Пола. Я против некоторых боев, которые он устраивает. Я хочу привести пример, который вас удивит. Я думаю, что мы с ним сейчас делаем его бой с Джошуа. Я хочу кое-что сказать вам. Если Джошуа уничтожит его, то это будет хорошо для меня. Головная боль от Джейка Пола закончится.

Позвольте мне объяснить вам. Если Джошуа подерется против Джейка Пола и уничтожит его, то моя голова перестанет болеть из-за него. Если Пол победит, то я буду знать, что Джошуа уже все, а Джейк заслуживает места в рейтинге и будущего в боксе. Правильно? Джейк Пол согласился на этот бой. На следующей неделе я поговорю с Джошуа об этом", - приводит слова Аль аш-Шейха MMA Fighting.

Ранее промоутер Джошуа сообщил, когда тот проведет следующий бой.

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