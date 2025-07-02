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"Это стало бы концом": Промоутер Джошуа ответил на вызов Пола

Эдди Хирн считает нелепой идею блогера подраться с бывшим чемпионом.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отреагировал на вызов на бой со стороны боксирующего блогера Джейка Пола.

Представитель британца отметил, что подобный поединок может стать катастрофой для ютубера.

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"Он вызывает Энтони Джошуа, который является монстром супертяжелого веса. Я думаю, что Джейк Пол достаточно сумасшедший, чтобы подраться с Джошуа, потому что гонорар будет совершенно неприличным. Это катастрофический мисматч, который увидели бы зрители, потому что это стало бы концом Джейка Пола. Это настолько опасно.

Это бой, который на самом деле не должен был бы состояться. Они достаточно умно подходят к выбору своих соперников. Если Джейк Пол откажется от боя с Энтони Джошуа, то это не станет сюрпризом. Мог бы Джошуа выйти в ринг и устроить ему избиение за огромную сумму денег? Возможно. Я бы сказал ему: "Да, вперед. Я бы хотел увидеть это".

Является ли Джейк бойцом мирового класса? Абсолютно нет, но он становится лучше. Он гораздо лучше многих бойцов", - сказал Хирн в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол попал в топ-15 рейтинга WBA.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Джейк Пол

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