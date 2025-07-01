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Джейк Пол сразу же попал в топ-15 ретийнга WBA

Ютубер-боксер может претендовать на титул.
Сегодня, 18:03
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Американский блогер и боксер Джейк Пол впервые попал в официальный рейтинг.

WBA стала первой организацией, которая внесла боксера в свой рейтинг крузервейта.

Пол занял сразу 14-ю строчку, опередив своего соотечественника Крэйга Паркера.

Топ-15 рейтинга дает американцу возможность претендовать на титул. Сейчас чемпионом крузервейта является Хильберто Рамирес.

Накануне, напомним, Пол единогласным решением судей победил Чавеса-младшего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейк Пол

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