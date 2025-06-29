Джейк Пол одержал победу над Чавесом-младшим

Боксирующий шоумен американец Джейк Пол (12-1, 7 КО) одержал победу в поединке против бывшего чемпиона мира мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (54-7-1, 34 КО).

Десятираундовый бой в лимите тяжелого веса состоялся в ночь на воскресенье, 29 июня, на арене Honda Center, возглавив вечер бокса в Анахайме, США.

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Ютубер от начала противостояния владел инициативой, держал соперника на приемлемой дистанции и успешно доносил свои удары, тогда как Чавес действовал достаточно пассивно, преимущественно защищаясь. Мексиканский боксер активизировался только ближе к концу поединка, но для общего успеха этого уже не хватило.

Судьи отдали победу Полу единогласным решением со счетом 99-91, 97-93 и 98-92.

Напомним, что предыдущий поединок боксирующий блогер провел в ноябре прошлого года, одолев 58-летнего Майка Тайсона. Чавес-младший дрался в июле 2024 года, победив Юраю Холла.

Ранее сообщалось, что Пол нестандартно потратил гонорар за бой против Тайсона.

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