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Пол нестандартно потратил гонорар за бой против Тайсона

Американский блогер воплотил давнюю мечту.
Сегодня, 19:13       Автор: Антон Федорцив
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Джейк Пол получил кругленькую сумму за поединок против бывшего чемпиона мира Майка Тайсона. Заработанные средства блогер-боксер потратил на недвижимость, сообщает Bloody Elbow.

"За бой с Тайсоном я заработал ориентировочно 30 млн долларов. Еще об этом не объявлял, но на эти деньги мне удалось приобрести ранчо. Это не произошло сразу после боя с Майком.

У меня было желание купить ранчо последние 15 лет. Это в некотором роде моя мечта, и поэтому я так много работаю. Думаю, что мне просто нравится все связанное с этим: охота, водные лыжи, квадроциклы, рыбалка и так далее", – заявил Пол.

Американец признался, что отдал за ранчо 39 млн "зеленых". Сначала Пол планировал потратить на поместье меньшую сумму. Однако, после просмотра ранчо вживую, он согласился заплатить больше.

Напомним, ранее Пол согласовал осенний поединок против Джервонты Дэвиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейк Пол

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