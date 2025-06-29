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Хильберто Рамирес успешно защитил свои титулы в тяжелом весе

Объединенный чемпион в непростом поединке одолел Юниэля Дортикоса.
Сегодня, 08:52       Автор: Игорь Мищук
Рамирес победил Дортикоса / Getty Images
Рамирес победил Дортикоса / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе мексиканец Хильберто Рамирес (48-1, 30 КО) одержал победу в бою с кубинцем Юниэлем Дортикосом (27-3, 25 КО), защитив свои титулы.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 29 июня, на арене Honda Center в Анахайме, США.

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Бой сложился непросто для Рамиреса, а кубинский претендент в первом половине противостояния сумел доставить проблемы чемпиону. Тем не менее на всю дистанцию поединка Дортикоса не хватило, также он был оштрафован за удар ниже пояса, а мексиканец только наращивал преимущество и довел бой до закономерной победы.

Чемпион выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 115-112, 117-111 и 115-112.

Источник: Getty Images

Рамирес одержал четвертую кряду победу после поражения от Дмитрия Бивола в ноябре 2022 года, а для Дортикоса это поражение стало первым в последних четырех боях.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион супертяжелого веса Деонтей Уайлдер успешно вернулся в ринг, остановив Тайррелла Херндона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO WBA Хильберто Рамирес Юниэль Дортикос

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