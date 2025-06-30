iSport.ua
Русский Українська

"Хочу этот вызов": Джейк Пол намерен провести бой против бывшего соперника Усика

Американец выбрал желаемого оппонента.
Сегодня, 12:25       Автор: Митя Шитко
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Популярный боксер-видеоблогер Джейк Пол заявил, что готов выйти на ринг с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам американца, он хочет попробовать свои силы против звездного британца.

Читай также: Джейк Пол и Хильберто Рамирес устроили дуэль взглядов после побед в своих боях

"Я не супертяжеловес, но приму этот вызов. Если вы посмотрите на Деонтея Уайлдера, то он побеждал всех этих парней с весом 98 кг. Конечно же, у него рост около двух метров, но все возможно. Мне нравится этот вызов.

Меня критикуют, мол, подерись с кем-то в его рассвете сил, со зверем. Я думаю, что люди просто хотят увидеть мое поражение. Это послание остается за всем этим. Бой с Джошуа - это безумный поединок, но я хочу этот вызов. У нас были разговоры, он хочет устроить этот бой, он звонил мне. Кажется, что с большой долей вероятности этот поединок состоится в следующем году", - приводит слова Пола MMA Mania.

Напомним, что Джейк Пол одержал победу над Чавесом-младшим.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Вольфф озвучил дедлайн утверждения пилотов Мерседес Вольфф озвучил дедлайн утверждения пилотов Мерседес
Луис Энрике назвал лучшую команду в своей тренерской карьере - это не Барселона и ПСЖ Луис Энрике назвал лучшую команду в своей тренерской карьере - это не Барселона и ПСЖ
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина разгромила Бондар в первом раунде Украинцы на Уимблдоне: Свитолина разгромила Бондар в первом раунде
Бекхэм прокомментировал вылет Интер Майами с Клубного ЧМ Бекхэм прокомментировал вылет Интер Майами с Клубного ЧМ

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Интер будет противостоять Флуминенсе, Манчестер Сити проэкзаменирует Аль-Хиляль на КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Формула 114:55
Вольфф озвучил дедлайн утверждения пилотов Мерседес
Европа14:48
Луис Энрике назвал лучшую команду в своей тренерской карьере - это не Барселона и ПСЖ
Теннис14:34
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина разгромила Бондар в первом раунде
Другие страны14:23
Бекхэм прокомментировал вылет Интер Майами с Клубного ЧМ
Теннис14:17
Свитолина уверенной победой стартовала на Уимблдоне-2025
Европа13:55
Одноклубник Зинченко покинет Арсенал - клуб подпишет игрока с команды Ярмолюка
Формула 113:42
Кадиллак нацелился на пилота Ред Булл
Украина13:30
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринги против Митьюлланда и Вест Бромвича
Бокс13:13
"Слабо верится": Сиренко назвал бой, в котором ему было бы не интересно увидеть Усика
Украина13:00
Рух отпустил лидера в другой середняк ​​УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK