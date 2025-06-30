"Хочу этот вызов": Джейк Пол намерен провести бой против бывшего соперника Усика

Популярный боксер-видеоблогер Джейк Пол заявил, что готов выйти на ринг с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам американца, он хочет попробовать свои силы против звездного британца.

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"Я не супертяжеловес, но приму этот вызов. Если вы посмотрите на Деонтея Уайлдера, то он побеждал всех этих парней с весом 98 кг. Конечно же, у него рост около двух метров, но все возможно. Мне нравится этот вызов.

Меня критикуют, мол, подерись с кем-то в его рассвете сил, со зверем. Я думаю, что люди просто хотят увидеть мое поражение. Это послание остается за всем этим. Бой с Джошуа - это безумный поединок, но я хочу этот вызов. У нас были разговоры, он хочет устроить этот бой, он звонил мне. Кажется, что с большой долей вероятности этот поединок состоится в следующем году", - приводит слова Пола MMA Mania.

Напомним, что Джейк Пол одержал победу над Чавесом-младшим.

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