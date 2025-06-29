Джейк Пол и Хильберто Рамирес устроили дуэль взглядов после побед в своих боях

Мексиканский чемпион был одним из тех, кому бросил вызов американский блогер.

Боксирующий ютубер Джейк Пол провел битву взглядов с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамиресом.

Оба провели свои поединки в рамках одного боксерского шоу в Анахайме, где американец одержал победу над Хулио Сезаром Чавесом-младшим, а мексиканец защитил титулы в противостоянии с Юниэлем Дортикосом.

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После своих успешных выступлений блогер и чемпион-тяжеловес встретились лицом к лицу, устроив дуэль взглядов.

Отметим, что Рамирес был одним из тех боксеров, которым Пол бросил вызов после победы над Чавесом-младшим.

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