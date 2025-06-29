Джейк Пол и Хильберто Рамирес устроили дуэль взглядов после побед в своих боях
Боксирующий ютубер Джейк Пол провел битву взглядов с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамиресом.
Оба провели свои поединки в рамках одного боксерского шоу в Анахайме, где американец одержал победу над Хулио Сезаром Чавесом-младшим, а мексиканец защитил титулы в противостоянии с Юниэлем Дортикосом.
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После своих успешных выступлений блогер и чемпион-тяжеловес встретились лицом к лицу, устроив дуэль взглядов.
‼️JAKE PAUL FACES-OFF— Danny (@dantheboxingman) June 29, 2025
WITH ZURDO RAMIREZ‼️
Jake Paul: “you’re a good fighter, just slow. Let’s make it happen”
👀👀#Boxing #PaulChavez
💥💥🥊🥊🥊
🎥: @FightHubTV pic.twitter.com/1LCs9E83ob
Отметим, что Рамирес был одним из тех боксеров, которым Пол бросил вызов после победы над Чавесом-младшим.
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