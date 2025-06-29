"Подерусь с кем угодно": Пол перечислил желаемых соперников после победы над Чавесом-младшим

Боксирующий блогер Джейк Пол прокомментировал свою победу в бою против экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Ютубер поделился своими планами на будущее, назвав соперников, с которыми хотел бы встретиться в ринге.

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"Чавес - крепкий парень. Его никогда не останавливали, он мексиканский воин. Я уважаю мексиканских воинов и Мексику. Я тоже воин, и в этот вечер я победил.

Если бы я слушал кого-то в своей жизни, то я бы не был там, где я сейчас. Я считаю, что отлично справился. Я прошел десять раундов с бывшим чемпионом мира, которого никогда не останавливали, который дрался с Саулем Альваресом и всеми другими парнями. И я опозорил его. Легкая работа.

Я хочу стать чемпионом мира. Хильберто Рамирес выглядел сегодня медленным. Это тоже будет легкая работа. Баду Джек, Энтони Джошуа. И Томми Фьюри, прекрати убегать.

Посмотрим, что будет дальше. Мы начнем сначала. Есть большая очередь людей, которые ждут. Купите этот чертов билет. Мне все равно. У меня есть время. Мне 28 лет. Я подерусь с кем угодно, в любое время, в любом месте", - приводит слова Пола The Ring.

Ранее промоутер Джошуа оценил вероятность боя с Полом.

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