"Нужно вернуться с хорошей победой": Промоутер сообщил, когда Джошуа проведет следующий бой

Эдди Хирн рассказал о планах своего клиента после операции на локте.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, когда его подопечный вернется в ринг после операции на локте.

По словам представителя британского боксера, следующий бой его клиента стоит ожидать в конце года, но определенности по поводу соперника пока нет.

Читай также: "Это стало бы концом": Промоутер Джошуа ответил на вызов Пола

"Эй Джей вернется на ринг примерно в ноябре-декабре. Он спокоен. Мы не выбираем его соперника, он сам выберет его вместе со своей командой тренеров. Но все вместе мы скажем: "Вот четыре-пять парней, что мы думаем? Кто нам нравится?"

Конечно, нужно быть готовым к потенциальному бою с Тайсоном Фьюри, но мы не собираемся ждать вечно, поэтому нужно вернуться с хорошей победой, и это будет планом на конец года.

Мы обменивались несколькими сообщениями о его следующем бое. Он изучает ситуацию, смотрит все бои супертяжеловесов. Поэтому мы просто спрашиваем: "Что ты думаешь об этом парне?". Его общая реакция: "Да, без проблем". Я никогда не слышал, чтобы он отказывался.

Возможно, именно в этом мы пару раз оступились. Но такова его натура. Он дрался со всеми за свою карьеру и продолжит это делать", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Ранее сообщалось, что промоутер Энтони Джошуа пообщался с менеджером Деонтея Уайлдера о возможном бое.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!