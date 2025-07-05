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Промоутер Джошуа пообщался с менеджером Уайлдера о возможном бое

Представитель британца уверен, что поединок с американцем всегда будет актуальным.
Сегодня, 17:05       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может встретиться в ринге с еще одном экс-обладателем титула в дивизионе Деонтеем Уайлдером.

Промоутер британского боксера Эдди Хирн сообщил, что общался с менеджером американца Шелли Финкелем по поводу возможного боя.

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"Я думаю, что это всегда будет большой бой, потому что он захватывающий, интригующий и опасный.

Я общался с Шелли Финкелем, потому что мы обсуждали потенциальный бой с Дэйвом Алленом. Но посмотрим, что будет дальше.

Похоже, Уайлдер планирует оставаться активным, и я считаю, это правильное решение для него. Возможно, именно так и появится шанс на этот бой", - приводит слова Хирна The Ring.

Ранее бывший соперник Уайлдера Тайсон Фьюри оценил его перспективы.

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