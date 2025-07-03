"Мне его жаль": Фьюри оценил перспективы Уайлдера

Тайсон вспомнил свои противостояния с Деонтеем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) высказался по поводу возвращения Деонтея Уайлдера.

По словам британца, он был разочарован тем, как американец досрочно победил Тайррелла Херндона (24-6, 15 КО).

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"Я видел отрывок. Было грустно это видеть. И грустно было наблюдать за кем-то вроде Деонтея Уайлдера — когда-то столь свирепого и мощного, а теперь лишь тень былой славы.

Мне грустно, хотя я сам дважды выбил из него все дерьмо. Но мне его жалко", - приводит слова Тайсона Boxing News 24.

Напомним, что Фьюри и Уайлдер провели три поединка. Первый бой завершился вничью, а затем Тайсон дважды победил.

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