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"На кону много денег": Уайлдер назвал желаемого соперника на 2026 год

Американец добыл первую победу после двух поражений.
Сегодня, 19:34       Автор: Митя Шитко
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) сообщил, что планирует провести следующий бой в сентябре.

По словам американца, ему нужно несколько поединок перед топовым шоу.

"Мы придерживаемся плана, который у нас есть. Мне точно нужно еще несколько боев для раскачки. Еще много работы нужно сделать, чтобы я мог чувствовать удовольствие и чувствовать, что я действительно вернулся".

Уайлдер хочет, чтобы в 2026 году состоялся бой с серьезным оппонентом, которым может стать Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Это может быть против Джошуа. Если будет договоренность о бое, мы готовы пойти по этому пути. На кону много денег, но иногда дело не в деньгах, потому что мы должны убедиться, что все хорошо. Мы занимаемся травматическим видом спорта", - приводит слова Деонтея Ring Magazine.

Напомним, что Уайлдер успешно вернулся в ринг, остановив Херндона.

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