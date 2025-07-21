"Снова сдался": Чисора назвал причину, почему Дюбуа проиграл Усику

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) высказался про поединок Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

По словам Чисоры, британец проиграл украинцу, ведь сдался еще до того, как вышел на ринг.

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"Дюбуа сдался. Опять. Он сдался когда вышел на ринг, потому что не использовал свой двойной джеб.

Он не охотился на Усика так, как на Джошуа. Мы пришли посмотреть, как он сходит с ума, а он этого не делал. Он сдерживался. Мы хотели, чтобы он сходил с ума. Все были за Дюбуа. Все было для его победы", – сказал Чисора для Seconds Out.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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