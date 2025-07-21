"Был вынужден отвечать": Климас оценил победу Усика над Дюбуа

Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), прокомментировал победу своего клиента над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Климас рассказал, что украинец хочет провести время с семьей.

"Это была блестящая ночь. Это была очень хорошая ночь для всех нас – для команды, для нас, для Украины. Мы были счастливы. У меня немного болят ноги и колени – от того, как мы прыгали. Да, это было хорошо. Для Усика самым большим празднованием будет провести время с детьми и семьей, немного отдохнуть после тяжелых тренировок".

Эгис рассказал, что ожидал увидеть в реванше.

"Нокаут в пятом раунде? Честно говоря, я такого не ожидал. Я притворялся и говорил некоторым журналистам: "Чего вы ожидаете?". Я ожидал поздней остановки, но точно не такой ранней — уже в пятом раунде", - сказал менеджер для Boxing King Media.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и третий раз в профессиональном боксе.

Ранее Владимир Кличко оценил победу Усика над Дюбуа.

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