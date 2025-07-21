"Мастер-класс по стойкости": Владимир Кличко оценил победу Усика над Дюбуа

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Легенда бокса поздравил соотечественника с тем, что он снова стал абсолютным чемпионом мира.

"Чемпион, Усик, ты настоящая икона боксерского ринга. Это был мастер-класс по стойкости, который подчеркнул несокрушимый дух нас, украинцев, преодолевающих силу благодаря решительности и силе воли".

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и третий раз в профессиональном боксе.

Ранее Александр отреагировал на досрочную победу над Дюбуа.

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