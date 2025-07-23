Леннокс Льюис рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о реванше Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

Льюис считает, что не нужно критиковать британца за то, что он не продолжил бой после своего второго падения.

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"Легко говорить или думать о том, что Дюбуа мог сделать в тот момент, но вы не были в его голове, вы не знаете, что он чувствовал. Меня отправляли в нокдаун дважды в карьере. Во втором случае я даже, пожалуй, пропустил не самый сильный удар, которым по мне попадали, но в силу определенных причин, это тебя потрясает.

В этот момент у тебя есть десять секунд, чтобы прийти в себя и восстановиться. Порой ты можешь это сделать, а порой - нет. Это просто часть бокса, но она также делает его таким захватывающим", - приводит слова Льюиса Seconds Out.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне.

Напомним, что Фьюри заступился за Дюбуа.

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