"Выглядел почти безразличным": Маккензи раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком

Дюк недоволен тем, как британец вышел на ринг.

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи оценил поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Маккензи раскритиковал британца за выход на арену, заявив, что Даниэль не хотел боксировать.

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"Чувствовалась другая энергия. Он выглядел... даже не знаю, как это описать. Почти безразличным во время выхода на ринг.

Казалось, он предпочел бы быть где-то в другом месте", - сказал Маккензи для talkSPORT.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира. Отметим, что украинец оценил шансы Дюбуа снова стать чемпионом.

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