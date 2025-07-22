iSport.ua
Русский Українська

"Выглядел почти безразличным": Маккензи раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком

Дюк недоволен тем, как британец вышел на ринг.
Сегодня, 15:25       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи оценил поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Маккензи раскритиковал британца за выход на арену, заявив, что Даниэль не хотел боксировать.

Читай также: "Он не хочет биться": Беллью раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком

"Чувствовалась другая энергия. Он выглядел... даже не знаю, как это описать. Почти безразличным во время выхода на ринг.

Казалось, он предпочел бы быть где-то в другом месте", - сказал Маккензи для talkSPORT.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира. Отметим, что украинец оценил шансы Дюбуа снова стать чемпионом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi идут на седьмом месте, TNL ворвались в ТОП-30, команда Зинченко сохранила свою позицию Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi идут на седьмом месте, TNL ворвались в ТОП-30, команда Зинченко сохранила свою позицию
"Никто не сможет заменить": Красюк сравнил Усика с Али и Майком Тайсоном "Никто не сможет заменить": Красюк сравнил Усика с Али и Майком Тайсоном
Календарь Шахтера: у "горняков" запланирован матч с Бешикташем в отборе Лиги Европы Календарь Шахтера: у "горняков" запланирован матч с Бешикташем в отборе Лиги Европы
Бывший клуб УПЛ снялся с розыгрыша Первой лиги Бывший клуб УПЛ снялся с розыгрыша Первой лиги

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Динамо в квалификации Лиги чемпионов, плей-офф женского Евро
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:45
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi идут на седьмом месте, TNL ворвались в ТОП-30, команда Зинченко сохранила свою позицию
Бокс16:15
"Никто не сможет заменить": Красюк сравнил Усика с Али и Майком Тайсоном
Украина15:45
Календарь Шахтера: у "горняков" запланирован матч с Бешикташем в отборе Лиги Европы
Бокс15:25
"Выглядел почти безразличным": Маккензи раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
Украина15:05
Бывший клуб УПЛ снялся с розыгрыша Первой лиги
Бокс14:48
Фьюри назвал боксеров, с которыми не будет проводить бои
Теннис14:18
"Не стало для меня определяющим": Костюк – о том, как была первой ракеткой Украины
Европа14:14
Юный талант Реала пропустит старт сезона из-за рецидива травмы
Бокс13:55
"Он не хочет биться": Беллью раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
Бокс13:32
"Нас посадят за убийство": Менеджер Усика отреагировал на разговоры о бое с блогером Полом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK