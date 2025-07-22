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"Он не хочет биться": Беллью раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком

Тони отметил характер британца.
Сегодня, 13:55       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Тони считает, что британец не хотел драться с украинцем.

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"То, что вы видели в Даниэле в субботу – это боец, который пропускает очень сильный удар и не хочет вставать, ребята… 

Когда он попадает в эти действительно трудные моменты в боях, именно тогда проявляется настоящий Даниэль, а настоящий Дюбуа не хочет биться", - приводит слова Беллью Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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