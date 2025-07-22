"Он не хочет биться": Беллью раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
Бывший чемпион мира Тони Беллью отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Тони считает, что британец не хотел драться с украинцем.
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"То, что вы видели в Даниэле в субботу – это боец, который пропускает очень сильный удар и не хочет вставать, ребята…
Когда он попадает в эти действительно трудные моменты в боях, именно тогда проявляется настоящий Даниэль, а настоящий Дюбуа не хочет биться", - приводит слова Беллью Bad Left Hook.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.
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