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Усик оценил шансы Дюбуа снова стать чемпионом

Украинец поразмышлял о перспективах своего дважды битого соперника.
Сегодня, 11:35       Автор: Игорь Мищук
Усик нокаутировал Дюбуа / Getty Images
Усик нокаутировал Дюбуа / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о шансах Даниэля Дюбуа снова завоевать пояс в дивизионе.

По словам украинского боксера, он считает, что его побежденному британскому сопернику по силам вернуть себе в будущем чемпионское звание, если он продолжит работать над собой.

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"Может ли Дюбуа стать будущим дивизиона? Да, конечно, почему нет? Даниелю сейчас 27 лет, он молодой парень.

Если он продолжит тренироваться, думаю, он снова может завоевать титул", - отметил Усик в комментарии Mail Sport Boxing.

Ранее тренер Дюбуа оценил его выступление в реванше с Усиком, выразив разочарование поражением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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