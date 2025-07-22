Усик оценил шансы Дюбуа снова стать чемпионом

Украинец поразмышлял о перспективах своего дважды битого соперника.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о шансах Даниэля Дюбуа снова завоевать пояс в дивизионе.

По словам украинского боксера, он считает, что его побежденному британскому сопернику по силам вернуть себе в будущем чемпионское звание, если он продолжит работать над собой.

Читай также: Устроил вечеринку: названа причина позднего прибытия Дюбуа на бой с Усиком

"Может ли Дюбуа стать будущим дивизиона? Да, конечно, почему нет? Даниелю сейчас 27 лет, он молодой парень.

Если он продолжит тренироваться, думаю, он снова может завоевать титул", - отметил Усик в комментарии Mail Sport Boxing.

Ранее тренер Дюбуа оценил его выступление в реванше с Усиком, выразив разочарование поражением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!