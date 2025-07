Устроил вечеринку: названа причина позднего прибытия Дюбуа на бой с Усиком

Британский ведущий спортивного шоу на talkSPORT Саймон Джордан рассказал, почему Даниэль Дюбуа прибыл на реванш с абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком на 45 минут позже украинца и менее чем за два часа до самого выхода в ринг.

По словам журналиста, отец британского боксера перед поединком, в котором его сын потерпел поражение нокаутом в пятом раунде, устроил дома вечеринку, что стало причиной задержки спортсмена.

Читай также: "Лучший в мире не просто так": отец Дюбуа отреагировал на поражение сына от Усика

"Много шума вокруг всего этого, но, опять же, это не должно умалять заслугу Александра Усика.

Затем ты приезжаешь на бой, а люди хотят, чтобы пустили всю эту свиту. А охранникам начинают говорить, что если их не пустят, то Даниэль не будет драться.

Потом его отец что-то еще говорит в углу ринга, что, на мой взгляд, не очень-то продуктивно. Когда-то это считалось полезным, потому что Даниэль во всем подчиняется отцу, и я не приуменьшаю огромное влияние отца на его карьеру.

Я не ищу оправданий, но просто говорю, что не уверен, что подготовка в день боя была на должном уровне. Я не говорю, что Усик не сделал бы то же самое с Дюбуа, но все это ему не помогло", - приводит слова Джордана talkSPORT.

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday



He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk 😅 pic.twitter.com/16An5zM7pg