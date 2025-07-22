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Устроил вечеринку: названа причина позднего прибытия Дюбуа на бой с Усиком

Журналист раскрыл неожиданные детали "подготовки" британца к реваншу против украинца.
Сегодня, 08:12       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский ведущий спортивного шоу на talkSPORT Саймон Джордан рассказал, почему Даниэль Дюбуа прибыл на реванш с абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком на 45 минут позже украинца и менее чем за два часа до самого выхода в ринг.

По словам журналиста, отец британского боксера перед поединком, в котором его сын потерпел поражение нокаутом в пятом раунде, устроил дома вечеринку, что стало причиной задержки спортсмена.

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"Много шума вокруг всего этого, но, опять же, это не должно умалять заслугу Александра Усика.

Однако у Дюбуа дома была вечеринка перед боем. Там было 50, 60, 70 человек, которых парень даже не знал, поэтому ему пришлось уехать куда-то, потому что он никого не знал на вечеринке.

Затем ты приезжаешь на бой, а люди хотят, чтобы пустили всю эту свиту. А охранникам начинают говорить, что если их не пустят, то Даниэль не будет драться.

Потом его отец что-то еще говорит в углу ринга, что, на мой взгляд, не очень-то продуктивно. Когда-то это считалось полезным, потому что Даниэль во всем подчиняется отцу, и я не приуменьшаю огромное влияние отца на его карьеру.

Но я предполагаю, что существует баланс между влиянием и разрушительной силой. Тренер Дон Чарльз - наемный работник. Чарльз работает в углу на отца Дюбуа.

Я не ищу оправданий, но просто говорю, что не уверен, что подготовка в день боя была на должном уровне. Я не говорю, что Усик не сделал бы то же самое с Дюбуа, но все это ему не помогло", - приводит слова Джордана talkSPORT.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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