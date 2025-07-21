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"Лучший в мире не просто так": отец Дюбуа отреагировал на поражение сына от Усика

Украинский боксер получил похвалу от соперника.
Сегодня, 14:34       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Стэн Дюбуа, отец экс-чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO), прокомментировал поражение сына в поединке против абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

Дюбуа-старший рассказал, что не знает планов сына на будущее.

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"Это зависит от него. Мы пообщаемся и увидим, чего он сам хочет. Он уже взрослый человек. Он сам решит, что ему делать".

Дюбуа-старший отметил выступление Усика.

"Даниэль сделал все, что мог. Он выложился на полную, но этого оказалось недостаточно. Усик – выдающийся чемпион. Он лучший в мире не просто так", - сказал отец для Seconds Out.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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