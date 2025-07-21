"Лучший в мире не просто так": отец Дюбуа отреагировал на поражение сына от Усика
Украинский боксер получил похвалу от соперника.
Стэн Дюбуа, отец экс-чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO), прокомментировал поражение сына в поединке против абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).
Дюбуа-старший рассказал, что не знает планов сына на будущее.
Читай также: "Претендент номер один": Промоутер Паркера призвал Усика дать бой его подопечному
"Это зависит от него. Мы пообщаемся и увидим, чего он сам хочет. Он уже взрослый человек. Он сам решит, что ему делать".
Дюбуа-старший отметил выступление Усика.
"Даниэль сделал все, что мог. Он выложился на полную, но этого оказалось недостаточно. Усик – выдающийся чемпион. Он лучший в мире не просто так", - сказал отец для Seconds Out.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!