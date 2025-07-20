"Претендент номер один": Промоутер Паркера призвал Усика дать бой его подопечному

Дэвид Хиггинс, промоутер обладателя временного пояса WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, высказался о потенциальном бое против абсолютного чемпиона Александра Усика.

Представитель новозеландского боксера заявил, что его подопечный готов встретиться в ринге с лидером дивизиона, и отметил, что он уже давно ждет и заслужил титульный поединок.

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"Весь мир хочет увидеть, как Паркер сразится за титул чемпиона мира. Он давно в очереди. Он главный претендент. Он обязательный претендент по версии WBO. Приятно слышать, что Фрэнк Уоррен называет Паркера следующим. Приятно слышать, что эксперты, такие как Леннокс Льюис, называют Паркера следующим.

Думаю, было бы возмутительно, если бы он не получил этот шанс. Это несправедливо. Он претендент номер один, обязательный претендент по линии WBO, и WBO обязала победителя драться с Джозефом, насколько я понимаю.

Джозеф Паркер - ветеран, который дрался с такими именами, как Энтони Джошуа, и недавно побеждал таких парней, как Энди Руис, Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилей и Мартин Баколе. Он победил их всех.

И поэтому, если Александр Усик действительно хочет претендовать на звание величайшего супертяжеловеса этой эпохи, ему нужно победить и Паркера. А он с ним еще не встречался. Думаю, было бы глупо выходить на ринг с теми, кого он уже побеждал, когда Паркер остается претендентом номер один.

Джозеф готов. Он боксирует, чтобы завоевать титул чемпиона мира, объединенного чемпиона мира - вот его цели. Он уже побеждал многих топовых бойцов, но он был бы рад возможности сразиться за титул. Так что, если ему предложат такой бой в конце года, отлично. Если бы это было в следующем году, уверен, он бы задумался и ухватился бы за это.

Он выходил на ринг с грозными, внушающими страх противниками, будучи андердогом, с парнями, с которыми другие боятся драться. Джозеф становится все лучше и лучше с каждым боем. Он совсем не боится. Он верит, что может победить Усика", - приводит слова Хиггинса Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Паркер бросил Усику вызов на бой.

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