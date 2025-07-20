"Скоро увидимся": Паркер бросил Усику вызов на бой

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер рассчитывает получить бой с абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком после его победы над Даниэлем Дюбуа.

Новозеландский боксер еще до поединка заявлял, что хотел бы встретиться с победителем, а после боя поднялся в ринг, чтобы пообщаться с триумфатором.

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В сети X Паркер опубликовал видео своего краткого разговора с Усиком, в ходе которого, кроме поздравительных слов, он поинтересовался, будет ли он следующим. Однако украинец ответил, что пока не знает и сейчас хочет просто отдохнуть.

"Отличная работа, Александр Усик. Отдохни, скоро увидимся", - также написал Паркер.

Well done @usykaa . Rest up and I will see you soon 🥊

🎥: @kerryrusselltv pic.twitter.com/07flJQzWbC — Joseph Parker (@joeboxerparker) July 19, 2025

Ранее Паркер высказался относительно потенциального боя с Усиком, заявив, что ждал слишком долго.

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