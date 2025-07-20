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Усик сообщил, когда примет решение о своем будущем после победы над Дюбуа

Снова абсолютный чемпион рассказал, сколько ему потребуется времени на отдых.
Сегодня, 01:15       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа рассказал о своих планах.

Украинский боксер после боя заявил, что пока не знает, что будет в будущем, а сейчас просто хочет несколько месяцев отдохнуть с семьей.

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"38 лет - это только старт. Я благодарю Бога, мою команду и весь Уэмбли. Спасибо вам всем! Эта победа - для всех людей.

Сейчас я хочу только отдохнуть. Я просто хочу вернуться домой, к семье. Возможно, два-три месяца, только отдых.

Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают нашу страну. Ребята, Слава Украине. Благодаря вам я здесь", - заявил Усик.

Напомним, на ISPORT доступно видео, как Усик нокаутировал Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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