Усик - Дюбуа: видео нокаута в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Украинец объединил все пояса.
В субботу, 19 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне прошел реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде.
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Сначала Усик отправил соперника в нокдаун, но тот сумел встать. Затем Александр сразу добил Дюбуа и победил.
USYK STOPS DUBOIS IN 5#UsykVsDubois pic.twitter.com/wKRAhiBghK— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 19, 2025
Таким образом, Александр Усик во второй раз победил британца и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу.
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