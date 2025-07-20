Усик - Дюбуа: видео нокаута в бою за звание абсолютного чемпиона мира

В субботу, 19 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне прошел реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде.

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Сначала Усик отправил соперника в нокдаун, но тот сумел встать. Затем Александр сразу добил Дюбуа и победил.

Таким образом, Александр Усик во второй раз победил британца и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

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