Усик намекнул на трилогию с Фьюри

Украинец интересно ответил на вопрос о следующем сопернике.

В рамках вечера бокса в Лондоне, Великобритания, Александр Усик с легкостью одолел Даниэля Дюбуа.

После боя трехкратный абсолютный чемпион мира ответил на вопрос, кто может стать его следующим соперником.

Усик намекнул, что среди его возможных оппонентов есть место и Тайсону Фьюри.

"Возможно, следующим соперником будет Тайсон Фьюри. Дерек Чисора. Джозеф Паркер. Я пока не знаю.

Не могу сказать. Я хочу домой, чтобы отдохнуть", - заявил Усик.

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