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"Я ждал слишком долго": Паркер стремится к поединку против Усика

Новозеландец готов сразиться с абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 07:29       Автор: Антон Федорцив
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Украинец Александр Усик после победы над британским боксером Даниэлем Дюбуа собрал все пояса хевивейта. Временный чемпион по версии WBO Джозеф Паркер высказался относительно потенциального поединка против абсолютного чемпиона, сообщает Pro Boxing Fans.

"Было прекрасно видеть, как он победил и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира. Я буду ждать своей возможности и посмотрю, предоставит ли он мне шанс. Надеюсь, мы сможем разделить ринг для большого боя.

 

 

Он – исключительный боец, очень сильный, постоянно держащий в напряжении. Этот поединок был по-настоящему зрелищным. Я сидел на краю своего места и думал "Что же будет дальше?". Теперь должны составить план. Я должен выйти в ринг и сражаться. Я ждал слишком долго", – заявил Паркер.

Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде боя-реванша на Уэмбли. В первом поединке отечественный боксер тоже досрочно победил британца. Украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе и в третий раз – в общем.

Напомним, топ-промоутер Фрэнк Уоррен откровенно расхвалил Усика после победы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер

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