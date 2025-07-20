"Легенда нашего времени": Уоррен расхвалил Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), поделился мыслями о поражении своего бойца от трехкратного абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

По словам Уоррена, украинский боксер является легендой.

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"Александр Усик – легенда нашего времени. Невероятный боец. В любом поколении он был бы велик. Я снимаю шляпу перед ним сегодня.

Дэниел был готов к этому бою, тяжело тренировался. Никаких жалоб, никаких оправданий – сегодня победил сильнее. Выдающийся чемпион.

WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джо Паркера", - приводит слова Уоррена MEGOGO.

Александр нокаутировал Даниэля в пятом раунде.

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